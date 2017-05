Ob rojstvu tehtal 7,39 kilograma

Porodničarji na Novi Zelandiji so z nejevero opazovali tehtnico, ki se je ustavila pri 7,39 kilograma. Toliko je namreč tehtal 57 centimetrov dolg novorojenček, ki so ga morali obleči v oblačila za šestmesečnega dojenčka. Otrok je kar dvakrat težji od običajnih novorojenčkov in šest centimetrov daljši od povprečja. Zdravniki so že med nosečnostjo ocenili, da bo otrok zelo velik in bo tehtal približno 6,3 kilograma. Njegova mama ob koncu nosečnosti zaradi njegove velikosti ni več zmogla narediti predklona.



Deček se je rodil v ponedeljek s carskim rezom v bolnišnici v Wellingtonu, potem ko so zdravniki porabili tri ure, da so na materi uspešno izvedli epiduralni poseg. Novopečeni starši, ki ne želijo biti imenovani, so povedali, da so bili šokirani, ko so izvedeli za otrokovo velikost, a so zelo veseli, da je deček zdrav. »Midva sploh nisva velika, zato ne veva natančno, zakaj je otrok tako velik,« je razkril oče. Presenečenje pa vendarle ni bilo tako veliko, saj je že njun prvorojenec ob rojstvu tehtal 5,4 kilograma. »V časopisih so ga imenovali naslednji Jonah Lomu (po igralcu ragbija), midva pa sva prepričana, da bo koncertni pianist.«



Čeprav gre za enega največjih novorojenčkov vseh časov, se še vedno ne približa rekordu, ki velja že 138 let: ta pripada sinu 2,43 metra visoke Anne Bates iz Kanade, ki je ob rojstvu leta 1879 tehtal 9,98 kilograma in bil dolg 71,12 centimetra. Otrok je umrl po 11 urah, še preden so mu dali ime. Zanimivo je, da se je na širšem območju Avstralije v zadnjem času rodilo precej velikih otrok; pred tremi meseci je v Perthu na svet privekal deček, ki je tehtal 5,95 kilograma in bil dolg 59 centimetrov. Rodil se je tri dni prezgodaj, zato njegovi 37-letni mami Nini Tassel ni uspelo priti do bolnišnice in je rodila na domačem hodniku s pomočjo moža Adama.