Novorojenček v roki držal kontracepcijo

Ker je poskrbela za kontracepcijo, vstavili so ji maternični vložek, se Lucy Hellein ni ukvarjala z morebitno nosečnostjo. A prav s to se je mati dveh otrok iz Alabame morala kljub kontracepciji soočiti decembra lani. Prejšnji teden je Lucy rodila sina Dexterja Tylerja, novorojenček pa je v ročici stiskal maternični vložek, ki sicer velja za 99-odstotno učinkovitega.



Helleinova je najverjetneje zanosila le nekaj dni zatem, ko so ji v ginekološki ambulanti vstavili maternični vložek. Ker ga zdravnik med ultrazvočnim pregledom ni opazil, so ji rekli, da je najverjetneje padel iz maternice. A so ga našli ob porodu, Lucy je rodila s pomočjo carskega reza, za placento. Na fotografiji, ki jo je mati objavila na svojem profilu na facebooku, je videti, da Dexter v ročici drži kontracepcijo, zdi se, kot bi se z njo rodil. Kot bi želel sporočiti, da je preprosto močnejši od nje. A je pozneje mati pojasnila, da so jo novorojenčku potisnili v roko posebej za fotografijo: ob carskem rezu jo je našel porodničar, babice, ki so uredile otroka, pa so mu jo potisnile v rokico, ko so sina prinesle k materi. No, fotografijo so od trenutka, ko jo je objavila, spletni uporabniki delili že več kot 71.000-krat.



»Dexterju je bilo pač namenjeno,« je povedala Helleinova in pristavila, da je bil predviden rok poroda 4. maja, dete pa se je rodilo 27. aprila. »Čeprav ga nisva načrtovala, smo vsi veseli, da ga imamo. Carski rez je bil načrtovan. Ko sem rodila hčer, so mi opravili nujni carski rez, zato sem tega načrtovala vnaprej, saj nisem hotela tvegati, da bi šlo tudi tokrat kaj narobe in bi morali opraviti nujni poseg.«



Dodala je še, da je bil to njen že tretji maternični vložek, mireno so ji vstavili avgusta lani, da je noseča, je ugotovila decembra, le nekaj dni pred božičnimi prazniki. Ginekolog ji je povedal, da je v 18. tednu nosečnosti, kar je pomenilo, da je zanosila le nekaj dni po vstavljeni zaščiti. No, ginekolog ji je povedal še, naj je nič ne skrbi, saj je maternični vložek očitno padel ven, saj ga med ultrazvočnim pregledom ni opazil. A je bil prav tam, kamor so ga dali, skrival se je za placento in bil ob porodu v ročicah njenega sina.



Ker je Lucy odločena, da ima dovolj otrok, se tokrat ni odločila za maternični vložek, ampak menda bolj zanesljivo metodo: sterilizacijo.