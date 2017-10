Novi trend med ženskami: v vagino si tiščijo kumare. Razkrivamo, zakaj

Kumare so dobre za usta in obraz. Tako pravijo. Nekatera dekleta pa verjamejo, da so dobre tudi za vagino.

Kumaro je treba le olupiti, vstaviti v vagino in jo 20 minut počasi vrteti. Tako pravijo blogerke, ki izpostavljajo visoko vsebnost vitaminov v zeleni zelenjavi falične oblike. S tem naj bi ženske dosegle prijeten vonj vagine in čistost.

A stroka ne meni enako. Kanadska ginekologinja Jen Gunter pravi, da s tem dejanjem povečujejo možnost, da bodo obolele za spolno prenosljivo boleznijo. Kumara namreč poruši naravno pH-ravnotežje in povzroči neprijeten vonj.

Trdi tudi, da vagine niso umazane, zato je uporaba dodatnih sredstev, pa naj bodo to kumarice, olja, posebna mila in drugo, nepotrebna. Opozarja, da so v vagini tudi bakterije, zaradi katerih se težje okužimo s spolnimi boleznimi. Brez njih bi bili tako še bolj izpostavljeni. Poleg tega pa se lahko z vstavljanjem živil v vagino prinesejo tudi glivice. »Ne, tudi zaradi pranja v koritu kumara ne bo sterilna,« še dodaja.

Ginekologinja ženskam polaga na srce, naj za umivanje intimnih predelov uporabljajo le vodo in blago milo, vagina pa se tako in tako čisti sama.