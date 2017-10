Nova facebook igra obsedla najstnike, starši pa zgroženi

Med britanskimi najstniki se je razširila facebook igra, ki za nekaj dni spremeni življenje njihovih staršev v pravi pekel. Če gre sklepati po preteklih igrah, ki so se razširile po spletu, bi se lahko kaj kmalu lahko zgodilo, da se bodo podobnega izziva lotili tudi slovenski najstniki.

Kot poroča Daily Mail, se 14-letniki po novem zabavajo z igro, ki se ji reče »48-urni izziv«. V skupinah izzovejo drug drugega, da za 48 ur zbežijo in prekinejo komunikacijo s preostalim svetom. Pogosteje kot jih v tem času omenijo na družabnih omrežjih, več točk dobijo. To pomeni, da so otroci nagrajeni, ko njihovi starši v obupu prosijo za pomoč.

Podoben izziv so se najstniki in otroci šli že pred leti. Takrat se je igra imenovala »igra 72«, otroci pa so izginili za 12, 24 ali 72 ur.

»To je zapleteno in bolno. Stres, ki ga je preživela naša družina, je neopisljiv. Strah nas je bilo, da so bili ugrabljeni, posiljeni, prodani ali celo umorjeni. Njim se vse skupaj zdi smešno. Niti kančka obžalovanja niso pokazali, ko so jih policisti zaslišali in jih pripeljali domov. Iz policijskih vozil so celo objavljali selfije,« je povedala ena izmed mam, ki je morala skozi pekel te igre. Dodala je še, da je njen otrok v izzivu celo zmagal, saj je bil pogrešan več kot 55 ur ...