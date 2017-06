Nosečnice! Ne jejte mesa in ne seksajte

Ob dnevu joge v Indiji je minister za AYUSH (vladni organ za ajurvedsko zdravje) izdal knjižico priporočil za nosečnice. V državi, kjer se letno rodi 26 milijonov novorojenčkov, je minister svetoval nosečnicam naj se izogibajo mesu v svoji prehrani, naj ne seksajo med nosečnostjo in naj imajo samo lepe duhovne misli, saj je to edina pot do zdravega otroka. Nasvetov v knjižici je kar nekaj, med njimi tudi, da naj med nosečnostjo obešajo po stanovanju pozitivno usmerjene slike, poroča Indian Express.