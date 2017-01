Noseča 12-letnica hoče nazaj k možu

Policisti so nosečo 12-letnico odpeljali od moža in proti njemu vložili kazensko ovadbo. Osupla Laura, tako je mladi nosečnici ime, je nad dejanjem organov oblasti zgrožena in zahteva, da jo čim prej znova združijo z možem. »Rada bi se vrnila k njemu. Rada bi mu rodila otroka in živela z njim družinsko življenje. Tukaj ves čas jokam in prosim, naj me odpeljejo domov,« je povedala o svojem počutju pri začasnih skrbnikih.



Laura se je s Petrom, ki je dve leti starejši od nje, poročila že pred letom dni, ko je bila stara komaj 11 let. Zasnubil jo je že leto pred poroko, ko je bila ona stara 10, on pa 12 let. Poroka je bila neuradna in je potekala po ciganskih običajih, prisotni so bili tudi starši mladega para.



»Mi se poročamo zgodaj: pri dvanajstih, trinajstih, štirinajstih letih,« je medijem povedal mladoletničin stric Petro Boris, ki v poroki rosno mlade nečakinje ne vidi ničesar slabega. Kot pravi, se je parček pač spoznal in zaljubil, nato pa ljubezen, kar ni nič nenavadnega, okronal še s poroko in nato z – otrokom. Prav tu se je mladima zaljubljencema zalomilo: ko je mladoletnica s starši obiskala ginekologa in je ta ugotovil, da je v veselem pričakovanju, je namreč nemudoma poklical policijo. Ta je proti 14-letnemu Petru vložila obtožnico zaradi izkoriščanja nemočnega stanja žrtve, ki še ni dopolnila 14 let. Grozi mu do deset let zapora. Petro je na begu, da bi se izognil sodni obravnavi, z mlado ženo pa sta ves čas na zvezi po telefonu.



Komisar za otrokove pravice Igor Morokov je javnosti sporočil, da bodo primer presojali z občutkom – oba vpletena sta Roma. Še pred tem morajo za deklico dobiti pravnega zagovornika, kar bo precej zapletena naloga, saj morajo deklici, ki nikoli ni imela niti enega osebnega dokumenta, najprej urediti status.