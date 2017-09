Norost ali pogum? Pustil super službo, da bi razvil zdravilo za mačka

Sisun Lee iz ZDA je pustil dobro službo pri podjetju Tesla Motors Elona Muska. Inženir pravi, da se je v podjetju odlično počutil, a vendar se je moral posvetiti višjim ciljem. Svetu je želel podariti zdravilo za alkoholnega mačka. Menda zares deluje.

Zamisel za učinkovino, imenovano jutranje okrevanje, je dobil pred enim letom, ko je bil na počitnicah v rodni Južni Koreji. S prijatelji je večino časa hodil po zabavah in izdatno popival, vsak večer pred spanjem pa so mu prijatelji dali tradicionalno zdravilo, tako da se je zjutraj zbudil kot nov. Seveda je bil nad zdravilom navdušen, zato je začel iskati kaj podobnega tudi v Združenih državah. A zdravila, ki jih je našel, niso delovala. Prijatelji iz Južne Koreje so mu poslali nekaj svojega zdravila, to je dobrosrčno delil z ameriškimi prijatelji. Ti so bili nad učinkom navdušeni in so želeli še. Zdravilo je poskušal uvoziti, a se je znašel pred številnimi administrativnimi ovirami, zato je spoznal, da bo najlažje, če ga začne izdelovati sam.

Raziskave so ga pripeljale do sestavine dihidromiricetin, ki jo najdemo v japonskem rozinovem drevesu (Hovenia dulcis). To snov v azijski medicini uporabljajo za zdravljenje mačka že tisočletja in naj bi pomagala razgraditi acetaldehid, ki je produkt razgradnje alkohola v jetrih in glavni krivec za slabo počutje. Potem ko je recept izpopolnil, ga je čakala težka naloga popivanja in preizkušanja njegove učinkovitosti.

»V bistvu sem se vsak večer napil, ni bilo preveč zdravo, zelo sem se zredil,« je pojasnil Lee. Potem ko je vest o njegovem izdelku pricurljala na splet, je brez težav zbral sredstva za začetek proizvodnje. Še ta mesec pa naj bi že začel prodajati prve stekleničke.