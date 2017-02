Nore poroke

Bela poročna obleka, pod katero nevesta nosi čipkasto podvezico. Metanje šopka čez ramo. Zasipanje mladoporočencev z rižem. Tako je videti poročni dan pri nas, v nekaterih državah in pri nekaterih etničnih skupinah pa je skok v zakon lahko tudi boleč in umazan.



1. Škotska: sorodniki in prijatelji napolnijo vedra z vsem, kar je gnusnega – skisano mleko, stare ribe, moka, katran, blato, pokvarjena hrana –, nato mešanico zlivajo na bodočo nevesto. Zatem jo privežejo ob drevo, sledi pa noč popivanja. Vse to v prepričanju, da bo, če je preživela to, preživela tudi vse drugo. Vključno s težavami v zakonu.



2. Kitajska: na poročni dan se mnogo nevestam orosijo oči, no, ženske kitajske etnične skupne Tujia so čustvene do konca – že mesec pred radostnim dnem začno jokati. Natančneje: vsak dan si bodoča mladoporočenka vzame natanko uro časa za solze, po 10 dneh se ji pridruži mama, še 10 dni pozneje babici. Konec meseca jokajo že vse ženske sorodnice. To naj bi bil izraz sreče, saj vsaka joka v svojem tonu in s svojim zvokom.



3. Indija: ženske, rojene kot mangliks – rojene v astrološki kombinaciji, v kateri sta Mars in Saturn v sedmi hiši –, naj bi bile preklete, zaradi česar naj bi že v zgodnjih letih izgubile može. Da preženejo prekletstvo, se morajo najprej poročiti z drevesom, to nato posekajo. Premagajo urok in svobodne se lahko poročijo z ljubljenim.



4. Koreja: korejski moški se mora na poročno noč izkazati! Za to poskrbijo kar svatje. Tradicija namreč veli, da ženina, preden se z mlado ženo zapreta v spalnico, po golih stopalih tepežkajo z ribo ali palico. To je morda boleče, a je neprijetnega rituala hitro konec, ženin pa je pripravljen zadovoljiti ženo.



5. Indonezija: medeni tedni za mlad indonezijski par, predvsem na Borneu, niso le romantični. Vsaj prve tri dni po poroki ne, ko je uporaba stranišča prepovedana. Tri dni in tri noči sta zaprta v kolibo, dovoljena jima je le minimalna količina hrane in vode. Poročni zapor naj bi prinesel zakon, poln otrok.



6. Kenija: na poroki afriških Masajev se nikar ne čudite, če nevestin oče pljune nanjo – pljunek na glavo, pljunek na prsni koš. Zatem nevesta z možem zapusti svojo domačo vas in se ne ozre več.



7. Nemčija: marsikje še živi predporočni običaj polterabend, ko prijatelji k bodočim zakoncem prinesejo kupe posod in jih nato družno razbijajo. Kozarce, posode, krožnike. To naj bi ju pripravilo na težave, hkrati pa naj bi kakofonija zvokov odgnala zle duhove.



8. Fidži: pridobiti blagoslov očeta svoje izbranke za zaljubljenega mladca na Fidžiju ni preprosto. Še preden bodočega tasta zaprosijo za roko svoje ljubljene, mu morajo namreč podariti nekaj edinstvenega, najbolje kitov zob.



9. Mongolija: etnična skupina Daur v notranjosti Mongolije se pri izbiri poročnega datuma zanaša na piščančja jetra. Bodoča ženin in nevesta morata pišče skupaj, z enim nožem zaklati, nato pa pod drobnogled vzeti njegova jetra. Če so ustrezne barve, čvrsta in zdrava, lahko izbereta dan poroke. V nasprotnem primeru morata klanje nadaljevati toliko časa, dokler ne naletita na piščančka z zdravimi.