Nogometne navijače bo miril ruski robot

Na prihajajočem nogometnem svetovnem prvenstvu v Rusiji bo za varnost navijačev iz vseh kotičkov sveta skrbel prav poseben varnostnik, ki sliši na ime AlanTim. To je robot, ki so ga razvili znanstveniki v Moskvi. Njegovo osnovno poslanstvo bo, da bo poskušal umiriti spore med konkurenčnimi navijaškimi skupinami. V ta namen je opremljen s posebnim programom, ki mu omogoča pogovore in reševanje konfliktov po diplomatski poti. Seveda je v prvi vrsti tudi sam velik ljubitelj nogometa, rad gleda tekmovanja in analizira taktike posameznih skupin. AlanTim je visok 122 centimetrov, prihaja pa z moskovskega tehnološkega inštituta.



»Prebral sem, da imajo številni angleški navijači dvome, ali bo med njihovim obiskom Rusije poskrbljeno za javnost,« je v promocijskem videoposnetku povedal robot. »Prav nič vas naj ne skrbi, osebno bom poskrbel za vašo zaščito. Obljubim, da vas bom v Moskvi pozorno spremljal in vas zaščitil pred vsemi težavami.« Čeprav je robot gibalno omejen, je njegova notranjost opremljena z vrhunsko tehnologijo. Z njim se ukvarja sam vodja oddelka za robotiko na moskovskem inštitutu. Ne nazadnje je AlanTim sposoben ločiti obraze ljudi in iz njih prepoznati čustva. Če bi videl nasilno vedenje ali zgolj agresivne geste, je sposoben navezati stik s policijo in jo pravočasno obvestiti, da se nekaj kuha.



Ti roboti naj bi bili tudi vodniki in informacijska središča za obiskovalce številnih dvobojev. Svetovno prvenstvo v Rusiji se bo začelo 14. junija 2018.