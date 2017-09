Nočna mora na zmenku! »Klobase« ni odplaknilo, potem pa se je šele zapletlo

Če ste kdaj pomislili, da je bil kakšen vaš zmenek neuspešen in grozen, potem je res skrajni čas, da preberete, kako tragikomično se je končal zmenek para, ki se je spoznal prek tinderja.

Liam Smith je objavil vse podrobnosti na spletu, zato zanj ne moremo ravno reči, da je kavalir.

Ni ga odplaknilo

Med zmenkom pri njem doma je dekle moralo na veliko potrebo. Ker voda v toaletni školjki ni odplaknila njenega 'izdelka', ga je pobrala iz stranišča in ga zalučala skozi okno. No, tako je vsaj mislila. Reva je spregledala, da gre za dvojno okno, zato je njen kakec ostal ujet med zunanjim in notranjim. Čeprav ga je poskušala sama odstraniti, ji ni uspelo, zato je o 'zapletu' obvestila Liama.

Gasilci na pomoč

Skupaj sta se odpravila v kopalnico in se poskušala dokopati do iztrebka, ki je padel med zunanje in notranje okno. Ker je bila včasih gimnastičarka, je bila mladenka prepričana, da lahko ob Liamovi pomoči spleza skozi odprtino in ga pobere. A takrat se je zadeva še bolj zapletla. Dekle se je zataknilo, zato je Liam na pomoč poklical gasilce.

»Zataknjena je bila že več kot 15 minut, zato me je zaskrbelo za njeno zdravje. Poklical sem gasilce,« je pojasnil Liam, ki zdaj celo zbira donacije za zamenjavo okna. Dodaja, da bo morebitni zbrani presežek daroval gasilcem.