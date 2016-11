Nista vedela, da imata zaklad

Na dražbi so drobno kitajsko posodo iz porcelana prodali za vrtoglavih 1,16 milijona evrov. Lastnikoma približno 10 centimetrov visoke posode se ni sanjalo, da je predmet, ki je bil kupljen za 220 evrov, v resnici skrajno redka starina, stara skoraj 300 let. To je odkril John Axford, strokovnjak za azijske antikvitete pri avkcijski hiši Woolley and Wallis. Lastnika sta povabila strokovnjake na svoj dom, da bi zbrali nekaj denarja za popravilo škode, ki so jo povzročile nedavne poplave. John je zeleno-belo posodico zagledal na polici in nemudoma ugotovil, da je to dragocena nebeška posodica. Le nekaj kosov so jih izdelali med vladavino kitajskega carja Yongzhenga iz dinastije Qing, do današnjega dne se jih je ohranilo le še za vzorec. Tri so v muzejih na Bližnjem vzhodu, eno ima Muzej Victoria in Albert v Londonu, a ni v tako dobrem stanju.



Posodico so maja 1946 kupili Angleževi starši v starinarnici v Londonu in zanjo odšteli 220 evrov. Čeprav se lastnik ni nikoli zanimal za kitajsko umetnost, jo je obdržal v družinski lasti. No, v sredo pa je na dražbi v Salisburyju našla novega lastnika, ki bo z vsemi dajatvami in davki moral zanjo odšteti več kot milijon evrov. Kupec je neimenovani bogataš iz Kitajske.