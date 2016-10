Ni mogel urinirati. Ko boste slišali, kaj so izvlekli iz njega, se vam bo stemnilo

Ko mislite, da ste slišali že vse, naletite na zgodbo, ki vas »sezuje«. Čez lužo je namreč neki gospod zdravniku potarnal, da ne more urinirati. Zdravnik ga je pregledal in pretipal, a ni našel vzroka, zakaj bi imel pacient težave z malo potrebo. Moški je dejal, da ni imel pred tem nikakršnih težav, zato ga je napotil na slikanje.

To pa je razkrinkalo nesrečnika: med masturbacijo je skozi odprtino penisa vtaknil kabel polnilnika. A ni bilo dovolj, da ga je vstavil čisto malo, temveč ga je rinil in rinil vse do mehurja. Tam pa se je zavozlal. Ko ga je poskušal izvleči, tega seveda ni mogel storiti, težava pa je ostala.

Na koncu je moral pod nož, igric z vtikanjem stvari v penis pa se verjetno ne bo več šel ...