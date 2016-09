Nesrečnež z modi dvignil stol

OSLO – Claus Jørstad iz Alte na severu Norveške ima težave s kolenom. Da bi se izognil bolečinam med umivanjem, si je v švedskem pohištvenem velikanu Ikei kupil stol, na katerem bi sedel med prhanjem. Ideja ni slaba, vendar Jørstad ni upošteval, da ima sedež veliko večjih okroglih lukenj, poleg tega pa ni pomislil niti na učinke, ki jih imajo spremembe temperature na človekovo telo. Posledica obojega je bila zelo neprijetna izkušnja. V objavi na svojem profilu na facebooku, usmerjeni proti Ikei Norveška, je Jørstad podrobno opisal, kako so se med prhanjem, ko je sedel na stolu, ujele njegove genitalije –– pravi jim kapitan in dva mornarja. »Kot si lahko predstavljate, je kapitan glavni tam spodaj, mornarja sta samo dva oreha, ki bingljata. Ampak ker ste Švedi, vem, da ne marate odkritih opisov genitalij, zato jih bom imenoval kapitan in dva mornarja,« je zapisal. In potem v metaforah nadaljeval. Če skrajšamo: eden od Jørstadovih mornarjev je neopazno zdrsnil v eno od lukenj v stolu. Ko je to vendarle opazil, se je zaradi tople vode mornar razširil. Da ima težavo, je Norvežan ugotovil, ko je vstal: zabolelo ga je, ko je s sabo potegnil še stol, ki je bingljal v zraku.

Stola seveda ni nameraval odstranil s silo in Jørstad je kmalu dognal, da bo najverjetneje še najbolj pomagala mrzla voda. Malo je počakal in zmrzoval, a voda ga je končno odrešila nevšečnosti. Svoj zapis Ikei je končal z besedami: »Je mogoče stol dobiti v rumeni barvi?«

V enem samem dnevu si je objava prislužila več kot 24.000 všečkov, več kot 11.000-krat so jo delili, več kot 5000-krat komentirali. Najboljšega je objavila sama Ikea, in to kar v njegovem slogu: »Živijo, Claus. Priporočamo vam, da vzamete stol izpod prhe ali pa nanj sedete v pravi uniformi in postavitvi. Če ga nameravate še naprej imeti pod tušem, poskrbite, da se boste za naslednjo morsko ekspedicijo primerno oblekli,« svetujejo. Nauk zgodbe? Če pod tušem sedite na stolu, bodite primerno oblečeni. Ali pa se prepričajte, da nima (prevelikih) lukenj.