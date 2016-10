Ne boste verjeli na kaj prisega najstarejša Zemljanka

RIM –Najstarejša Zemljanka, Italijanka Emma Morano, ki bo 27. novembra dopolnila 117 let in velja za edino še živečo osebo na svetu, ki je bila rojena v 19. stoletju, prisega na jajca.

Kot je povedala, poje dve jajci na dan in tudi nekaj piškotov. Dodala je, da sicer ne je veliko, ker nima več zob. Jajca uživa od 20. leta starosti, ko so ugotovili, da je slabokrvna in ji je zdravnik svetoval, naj vsak dan poje tri jajca, eno kuhano in dve surovi.

Um ostaja bister

Diete se drži že 90 let in v tem času je po ocenah pojedla kakih 100.000 jajc. Moranova živi v svojem stanovanju, ki ga sicer ni zapustila že 20 let, zadnje leto pa je tudi priklenjena na posteljo. Šele zadnje leto ima negovalko, ki stalno skrbi zanjo. Njen um ostaja bister, vendar pa zelo slabo sliši in s težavo govori, tudi vidi zelo slabo, zato zdaj večino časa dremlje.