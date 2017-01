Nasa nam prikriva? 25. februarja nas bo zadelo iz vesolja

Prihodnji mesec nas utegne doleteli pravi sodni dan. Tako vsaj sklepajo teoretiki zarot, ki so tokrat izkoristili dejstvo, da je Nasa zaznala, da se Zemlji približuje velik objekt.

Gre za asteroid 2016 WF9, ki so ga odkrili 27. novembra lani, 25. februarja, ko se bo Zemlji najbolj približal, pa ga bo mogoče z nekaterih območij tudi opazovati. Takrat bo od Zemlje oddaljen 51 milijonov kilometrov.

Dr. Djomin Damir Zakarovič, samooklicani ruski astronom, pa je zdaj vesoljsko agencijo obtožil, da nam nekaj prikriva, saj naj bi šlo v resnici za del nebesnega telesa Nibiru (Planet X), ki bo trčil v Zemljo. To bo po njegovem mnenju povzročilo pravo opustošenje. Udarec naj bi bil tako močan, da bo mesta zravnal z Zemljo, svoje pa bodo naredili tudi uničujoči cunamiji. »Nasa nam laže. Ni izključeno, da ne pozna resnice. Videli smo podatke,« pravi Rus, ki meni, da se je objekt WF9 torej odlomil od Nibiruja, ki se je oktobra lani okoli Sonca začel vrteti v nasprotni smeri urinega kazalca. In od takrat naj bi Nasa vedela, kaj nas čaka, še poroča The Sun.