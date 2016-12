Nareže nogo pršuta in pokasira 3750 evrov

Zadnja tri desetletja se Florencio Sanchidrián ukvarja z rezanjem pršuta. Danes velja 55-letni Španec za najboljšega rezalca pršuta na svetu, ki zaračuna 3750 evrov, če želite da vam na rezine razreže nogo pršuta. Možakar se je rodil v mestu Avila in se kot mladenič izučil za profesionalnega bikoborca. No, na koncu je odložil meč in se preselil v Barcelono, kjer se je zaposlil kot natakar. Nekega dne je pričel rezati pršut in se v to dejanje zaljubil. Pričel se je udeleževati tečajev za rezanje pršuta, kmalu za tem pa pričel zmagovati na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Danes je ambasador iberijskega pršuta, enkrat ali dvakrat na leto se odpravi na turnejo po vseh celinah, kjer predstavlja slavno špansko mesnino.



Doslej je Floren, kot se sam kliče, rezal pršut za vrsto zvezdnikov, med drugimi predsedniku Baracku Obami, Robertu De Niru, Davidu Beckhamu in španskemu kralju Juanu Carlosu. Pršut je rezal na zabavi po podelitvi oskarjev, na zasebnih zabavah hollywoodskih zvezdnikov in v kazinojih po Las Vegasu in Maccau. Čez leto sledi karavani Formule 1 in reže pršut za VIP goste.



Vsak pošten ljubitelj pršuta bi nam potrdil, da so stroji za rezanje prepovedani, če daste kaj nase. Toplota, ki se oddaja zaradi trenja, ki ga povzroča rezilo stroja, bojda spremeni okus. Večina profesionalnih rezalcev pršuta zasluži na razrezano nogo okoli 230 evrov, kar je premalo za preživetje. Floren pa je s tem početjem obogatel. Za razrez noge običajno potrebuje uro in pol. Zanj je rezanje pršuta umetnost, saj med mojstrskim rezanjem goste zabava z zgodbami o izdelavi pršuta. »Svoj pršut moraš poznati do obisti, kje so svinjo gojili, in kako. Iberijski pujsi so navadno v prosti reji, da se pasejo,« je pojasnil Floren. »Preden razrežete pršut, morate temeljito prebrati vse etikete, da dobite ustrezne podatke o tem, kje se je prašič skotil in kako so ga skladiščili, o temperaturi in vlažnosti prostora.« Pa še to, Floren pri svojem delu nikoli ne govori angleško, ker se mu zdi kaj takšnega povsem nespodobno.