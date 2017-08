Napovedi štirih jasnovidcev, ki vam bodo nagnale strah v kosti

Obstajajo avtorji najbolj znanih napovedi prihodnosti, kot so Nostradamus, Tarabićevi, baba Vanga ... Je pa še mnogo več predvidevanj, za katere še niste nikoli slišali. Med njimi so se znašle tudi spodaj naštete napovedi. Nanašajo se na nevarnost in morebitne katastrofe.

Napoved Hildegarde iz Bingna

Nuna v samostanu, rojena leta 1908, ki se je ukvarjala s filozofijo in teološkimi razpravami. V prostem času je imela vizije o prihodnosti. Za prihodnost je napovedala, da bo nastradalo cesarstvo preko oceana, kjer živi veliko narodov in plemen, in sicer bo nanj padel komet. Predvidevajo, da je v mislih imela Ameriko. Druga ozemlja naj bi prizadele poplave in potresi. Mir v Evropi pa bo nastopil, ko bo Francija postala kraljevina.

Devica iz Fatime

Leta 1917 so domnevno dve deklici in fant videli devico Marijo. Ta jim je menda zaupala tri skrivnosti. Prvi dve sta bili napovedi svetovnih vojn, za tretjo pa pravijo, da še ni popolnoma razkrita.

Napoved prihodnosti Aloisa Irlmaierja

Alois Irlmaier iz bavarskega Scharama pri Siegsdorfu ni bil samo fizični delavec, bil je tudi jasnovidec. Pravijo, da je mnogim, ki so preživeli drugo svetovno vojno, pomagal najti svoje najbližje. Napovedal je svojo smrt in – tretjo svetovno vojno. Ta se bo po njegovem videnju zgodila na Balkanu, kjer naj bi dvojica ubila pomembno osebo. Do nje naj bi prišlo dokaj nepričakovano in nekoč ponoči. Jasnega datuma ni napovedal.

Napoved preroka s Sinaja

Živel je v 5. stoletju in je napovedal, da bodo ljudje iznašli način, kako komunicirati z enega na drugi konec sveta. V 20. stoletju naj bi se po njegovem mnenju ljudje spremenili in postali neprepoznavni, moški in ženske se med seboj ne bi več razlikovali. Zavladal bo pohlep, ljudje bodo leteli kot ptice ... Deloma se je napoved očitno že uresničila ...