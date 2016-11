Namesto otroka posvojila pitona

Starejši parček iz kitajskega Haikoua, provinca Heinan, deli svoj dom s 60 kilogramov težkim in 3,7 metra dolgim pitonom. Ljubljenčka imata že sedem let in se do njega vedeta, kot bi bil njun otrok, celo na sprehode po soseski ga peljeta. Žival je leta 2009 posvojil 68-letni Shi Jimin, ki je bil zaposlen v mesnopredelovalni industriji, in jo tako rešil smrti. V prostore njegove službe je prišel gojitelj rib in živali, ki je prodal vse razen 30 centimetrov dolge kače, ki je nihče ni želel. Moški je rekel, da bo žival zavrgel, če je ne bo nihče kupil. To je predramilo Jimina, da ga je vprašal, koliko hoče zanjo. No, na koncu jo je dobil zastonj, ker jo je prodajalec nameraval ubiti. Tako je mlado kačo odnesel domov k ženi, ne da bi vedel, da bo zrasla do te velikosti, da bo jedla živali.



Potem ko sta ugotovila, da sta posvojila pitona, nista imela nobenih zadržkov z njim deliti doma. Za njiju je bil prej otrok kot hišni ljubljenček. Čeprav je v zadnjih letih strašansko zrasel, je še vedno mlad in bo še veliko večji. Zakonca sta zatrdila, da ju niti najmanj ne skrbi za njuno varnost, kači dovolita, da se čez dan svobodno giblje po stanovanju, pogosto se crklja v njunem naročju, ko skupaj gledajo televizijo. Zvečer jo okopata s toplo vodo, nato pa gre spat v svojo sobo.



Na mesec poje 13 kokoši



Svojega doma po prihodu kače, ki sta jo imenovala Shi Nanwang, nista dosti spreminjala, le okna so ves čas zaprta, da jima ne bi ušla. Prav tako menita, da ju piton ne ogroža. Povedala sta, da ju doslej ni niti enkrat ugriznila. Imata kovinsko kletko, v katero spravita svojega sina, ko je čas za šestmesečno hibernacijo. Na dolgi dremež se odpravi na začetku zime. Kletko napolnita z odejami in postavita kačo vanjo, da je ne bi kdo po nesreči zmotil. Nekoliko nerodno je, da je oskrba tako velike živali zelo draga. Jiming je priznal, da zanjo požene polovico svoje penzije. Trenutno Shi Nanwang poje osem živih srednje velikih in pet velikih kokoši na mesec.



Sosedje so bili sprva zelo zadržani do kače in so se je bali, zdaj pa vedo, da je nežna in mirna žival, in so jo sprejeli. Številni otroci na ulici se ustavijo, jo crkljajo in se z njo fotografirajo. »Piton je zelo krotek in uboga gospoda Jimina,« je povedal eden izmed sosedov. »Vsi spremljajo, kako kača raste. Podobno je spremljanju odraščanja otroka.« Zakonca imata dve hčerki, ki pa sta se že pred časom odselili in imata svoji družini. Zaradi tega ne bosta mogli skrbeti za Shi Nanwang, če se Jiminovima kaj zgodi. Prav zaradi tega je Jimin odločen, da bo kačo predal živalskemu vrtu, ko bo postal prestar, da bi zanjo skrbel. Ko je piton slišal to izjavo, mu je v naročju otrpnil. »Ne skrbi, do takrat je še vsej deset let,« ga je potolažil Jimin.