Namerno pustil sina umreti v vročem avtu

Justin Ross Harris je bil junija 2014 obtožen umora 22-mesečnega sina Cooperja. Med preiskavo se je izkazalo, da je pošiljal sporočila ženskam, medtem ko se je otrok v avtu »kuhal« sedem ur.

Po njegovih besedah naj bi sina pozabil odložiti v vrtcu in se odpeljal na delovno mesto, ne vedoč, da je otroka pustil v parkiranem avtu.

Tožilec Chuck Boring je sodišču povedal, da je v Harris v ponedeljek, preden je zaklenil avtomobilska vrata, poslal sporočilo, v katerem naj bi pojasnjeval, kako rad ima svojega sina, in dodal, da oba potrebujeta svobodo.

Harris je policiji povedal, da sta s sinom še isto jutro gledala risanke, zajtrkovala v Chick-fil-A restavraciji, tik preden ga je pripel pa sedež, pa ga je še poljubil.

Vendar so izsledki policijske preiskave razkrili, da je bil umor načrtovan. Dan po umoru se je Harris namreč zapeljal do nakupovalnega centra in odvrgel vrečo smeti, v kateri so policisti našli umazane in preznojene plenice, ki naj bi imele vonj po smrti.

Tožilec je razkril, da je Harris na dan, ko je deček umrl, različnim ženskam poslal več kot 30 sporočil. Vsa naj bi se navezovala na seksualno tematiko. Oče umrlega dečka naj bi bil v zakonu nesrečen in obseden z iskanjem novih intimnih partneric. Med drugim so ugotovili, da je nagovarjal tudi 17-letnico, od katere je želel fotografije golote.

Harris se je sprijaznil z življenjem v zaporu in priznal, da je otroka umoril.