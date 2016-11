Nakit izdeluje  iz človeških zob

V času, ko so zaradi slonovine celotne populacije teh karizmatičnih živali na robu preživetja, se mlada nizozemska oblikovalka posveča izdelavi elegantnega nakita iz lastne slonovine oziroma iz svojih zob. Lucie Majerus je dobila zamisel za človeško slonovino po tem, ko so ji odstranili modrostne zobe. Odločila se je, da jih bo obdržala, ker je ugotovila, da bi bili primeren material za izdelavo nakita. »Zakaj ne bi cenili lastnega materiala?« se sprašuje umetnica. »V nasprotju z materializmom človeška slonovina pomeni, da tudi sebe cenimo. Zakaj ne bi lastnih zob spreminjali v bisere?«



Lucie je iz svojih zob izdelala prstan, vendar se je želela lotiti celotne kolekcije, kar je pomenilo, da potrebuje več materiala. Seveda si ni mogla dati odstraniti še več zob, zato je prosila zobozdravnika, ali ji lahko podari zobe drugih pacientov, ki bi jih sicer zavrgel. Večina ljudi jih ne želi obdržati in jih pokloni šolam za zobozdravnike. Dva je dobila od svojih profesorjev na Akademiji za oblikovanje v Eindhovnu in imela dovolj materiala za eksperimentiranje. Na začetku izdelave nakita zobe obdela z belilom, nato jih zgladi z brusi za kamenje in jih oblikuje. Kočniki so dovolj veliki, da jih lahko spremeni v bisere, podočniki in sekalci pa so bolj primerni za solzaste oblike. Po spremembi oblike bi težko uganili, da so bili nekoč zobje.



Svoje kreacije je predstavila na letošnjem tednu nizozemskega oblikovanja, ljudje so se na nakit pozitivno odzvali. »Presenetljivo, večini se ni upiral pogled na moj nakit, zelo jim je bil všeč. Nekateri so celo obžalovali, da niso obdržali svojih zob. Tisti, ki bodo v kratkem šli k zobozdravniku, se mi bodo oglasili.« Zdaj oblikovalka, ki se je rodila v Luksemburgu, že sprejema naročila in izdeluje najrazličnejši nakit iz zob po naročilu. Največ je prstanov, sponk, obeskov in uhanov.