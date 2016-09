Najtežje kolo na svetu sestavil iz odpadkov

Kaj lahko naredite, če imate pri roki velikanske pnevmatike, stari pršilec gnojnice in veliko odpadnega železja? Za 49-letnega Nemca Franka Doseja je odgovor na dlani, iz teh predmetov je treba narediti vozilo. Kolo. Možakar iz dežele Schleswig-Holstein se je dela lotil marca in skupno pognal približno 4200 evrov – za najtežje kolo na svetu. Sam pravi, da je bilo vredno vsakega centa, s tem se strinja tudi njegova žena Astrid. »Če me vprašate, to kolo je senzacionalno. Zelo sem ponosna in zadovoljna, da ga je sestavil,« je povedala. Vozilo tehta 1080 kilogramov in je kar 200 kilogramov težje od prejšnjega rekorderja, to je bilo 860-kilogramsko kolo, ki ga je sestavil Belgijec Jeff Peeters. Pri Frankovem biciklu so že pnevmatike težke nekaj sto kilogramov, v premeru merijo 153 centimetrov. Kljub izjemni velikosti in teži ga je menda preprosto peljati. To je na dan postavljanja rekorda za Guinnessovo knjigo rekordov, 3. septembra, Frank dokazal pred 5000-glavo množico navijačev. Povsem brez težav se je popeljal nekaj več kot 100 metrov in dosegel hitrost pet kilometrov na uro, kar za tako gromozansko vozilo ni mačji kašelj.



In zakaj se je sploh lotil tako bizarnega podviga, kot je gradnja velikanskega bicikla iz odpadkov? Frank je pojasnil, da je šlo za dokazovanje prijatelju. Pred časom je izdelal načrt za kolo iz odpadnega materiala, s katerim se je želel peljati na glasbeni festival. Prijatelj si je ogledal načrte in podvomil, da bi takšno kolo lahko tudi vozil. Njegov dvom ga je razjezil in odločil se je, da mu bo dokazal, da ima prav. Predstavniki Guinnessove knjige rekordov potrebujejo nekaj mesecev, da uradno potrdijo rekord, zato mora Frank Dose še malce počakati, preden se bo lahko dokončno potolkel po prsih.