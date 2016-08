Najstarejši zemljan si želi čim prej umreti

Na indonezijskem otoku Java živi Mbah Gotho, ki ima na uradnih dokumentih kot rojstni datum naveden 31. december 1870. Če to drži, potem je 23 let starejši od uradnega nosilca svetovnega rekorda za najstarejšega človeka. Ta naziv trenutno pripada Francozinji Jeanne Calment, ki je dočakala 122 let. Predstavniki starčkovega rojstnega mesta Sragen so povedali, da so temeljito preverili njegove uradne podatke in da so videti resnični. Kljub temu pa bo treba počakati, da bo dokumente preverila še neodvisna komisija. Šele potem bodo razglasili rekord.



No, Mbah se z rekordi ne obremenjuje. Pravi, da je zdaj njegova edina želja, da bi čim prej umrl. Čeprav je to slišati zelo nenavadno, je po svoje razumljivo, še posebno glede na položaj, v katerem se je znašel. Zadnje tri mesece zanj skrbijo vnuki, saj se je njegovo zdravstveno stanje izrazito poslabšalo. Hranijo ga po žlički in umivajo, večino dneva presedi in posluša radio. Nekoč je zelo rad gledal televizijo, a vid mu je tako opešal, da je tudi to zanj prenaporno. »Želim si le umreti, da bodo moji vnuki razbremenjeni,« je izjavil prejšnji teden.



Čeprav se je starostnik vdal v usodo, je zadovoljen, da je živel bogato in dolgo življenje. Preživel je vseh 10 sorojencev in štiri žene. Zadnja je umrla leta 1988. Prav tako je preživel vse svoje otroke, njegovi najbližji sorodniki so vnuki, pravnuki in prapravnuki. Ob koncu druge svetovne vojne je bil star 74 let, od začetka devetdesetih pa že čaka na poslednjo uro. Takrat je bil star 120 let. Kupil si je grob v bližini svojih otrok, a se je izkazalo, da njegov čas še ni prišel. Seveda ga zadnje čase pogosto obletavajo novinarji in mu postavljajo najrazličnejša vprašanja. Med njimi je tudi najbolj zanimivo, v čem je skrivnost dolgega življenja. »Recept je preprost: biti morate potrpežljivi,« je pojasnil Mbah.