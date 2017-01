Najprej ga je posvojil, zdaj ga bo vzel za moža

Homoseksualni moški, ki je moral posvojiti svojega partnerja, da je lahko ostal z njim, je končno dobil dovoljenje, da se poroči. Spomnimo se, da je 79-letni Nino Esposito posvojil svojega 69-letnega fanta Rolanda Drewa Boseeleto leta 2012, zato da sta bila vsaj deloma pravno zaščitena, ker takrat v Združenih državah istospolne poroke še niso bile dovoljene. Nedavno pa je vrhovno sodišče v Pensilvaniji odločilo, da lahko razveljavi posvojitev partnerja, s katerim je skupaj že 46 let, in se z njim poroči. Ta odločitev bo precedens, saj obstaja veliko homoseksualnih parov, ki so se v želji po določeni pravni zaščiti posvajali. S tem so rešili le nekaj problemov, na primer posvojencu so omogočili, da je po njihovi smrti podedoval premoženje.



Odločitev sodišča pa ni tako samoumevna, kot je videti, ker je imela njuna posvojitev vse znake prevare, saj je bilo očitno, da gre za zlorabo tega pravnega dejanja. A vendar je bila zloraba več kot upravičena v okolju, kjer so bili posamezniki v neenakopravnem položaju zgolj zaradi spolne usmerjenosti. Seveda je ta pravni status postal problematičen, potem ko so istospolne poroke leta 2015 legalizirali v 50 zveznih državah. Oče in sin se uradno pač ne moreta poročiti. Istega leta sta poskušala razveljaviti posvojitev, pa jima sodnik Lawrence O’Toole tega ni zmogel omogočiti, zato sta se pritožila na vrhovno sodišče. Sodnica Susan Peikes Gantman je na razglasitvi sodbe povedala: »Državni zakon, ki se je nanašal na istospolne poroke, se je spremenil. Zdaj imajo istospolni pari neodtujljivo pravico, da se poročijo. Zaradi tega istospolni par, ki se je zatekel k možnosti posvojitve, lahko izniči to dejanje.«