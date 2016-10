Najdražji čips na svetu: 10 evrov za en grižljaj

Švedska pivovarna St. Erik's je ustvarila najdražji čips na svetu. Ta je spravljen v luksuzni škatli, v kateri je le pet kosov čipsa, prav vsakega je ročno pripravil kuhar in uporabil pet severnjaških sestavin. V njih najdemo gobe matsutake, ki jih pridobivajo v borovih gozdičih na severu države, tartufaste alge, ki rastejo v vodah okoli Ferskih otokov, navadni koper, ki ga ročno nabirajo na polotoku Bjäre, čebulo iz Leksanda in substrat iz njihovega piva tipa india pale ale. »St. Eriks je ena od najuspešnejših švedskih mikropivovarn. Ponosni smo na svojo obrt in sestavine, ki jih uporabljamo,« je povedal vodja pivovarne Marcus Friari. »Nismo pa imeli ustreznega prigrizka, ki bi ga lahko postregli zraven piva. Prvovrstno pivo si zasluži prvovrsten prigrizek. Veliko energije smo vložili v razvoj čipsa, na katerega smo zelo ponosni.«



Osnova čipsa je seveda krompir, izbrali so zelo cenjenega iz hribovja Ammarnä, kjer raste na strmem kamnitem pobočju. Teren je težko dostopen za kmetijske stroje, zato je celotna pridelava ročna. »Prav vsak čips je ročno delo,« je dodal kuharski mojster Pi Le. »Potrebna sta natančno uravnan okus in občutek za čas, da zagotovimo ustrezno ravnotežje in učinek sestavin. Gre za zelo skandinavski okus. Večina ljudi prepozna krompir in čebulo, izstopa pa kakovost. Večine sestavin naše stranke ne poznajo. Čips se odlično poda k pivu, lahko pa ga seveda uživamo tudi kot samostojen prigrizek.«



Ljubitelji čipsa so imeli na voljo le 100 škatlic, ki so jih minuli teden prodali skoraj v trenutku. Za posamezno je bilo treba odšteti 51 evrov, kar pomeni, da vsak košček stane 10 evrov. Na žalost še ni bilo govora, ali bodo spekli še krompirja. Glede na uspeh tega ne moremo izključiti.