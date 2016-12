Najdba jih je šokirala: Policija, v avtomobilu je zmrznjena ženska

Policija je v zvezni državi New York morala razbiti steklo in vdreti v avtomobil, v katerem je bila, tako so vsaj trdili meščani, ki so jih panično klicarili, zmrznjena starejša gospa. Ko so policisti vendarle odšli na teren, so na parkirišču našli avtomobil, zasut s snegom.

Pri minus 13 stopinjah Celzija so ugotavljali, da je bilo vozilo tam vso noč. »V njem smo zagledali žensko z masko za kisik. Nepremično je sedela na sovoznikovem sedežu,« so povedali po poročanju BBC.

A ko so vendarle prišli do nje, so ugotovili, da jih je nekdo grdo potegnil. Po prvotnem šoku so si oddahnili, saj v avtomobilu ni bilo zmrznjene starke, temveč lutka v naravni velikosti. Videti je bila kot prava, imela je očala in celo zobe ter čevlje.

Policisti so pozneje našli tudi lastnika avtomobila, ki pa ga policijska akcija ni ravno zabavala, saj jih očitno ni potegnil namerno. Pojasnil jim je, da jo uporablja kot pripomoček za učenje prve pomoči. »Bil je jezen. Kričal je na narednika in preklinjal. Naj pa bo to opozorilo vsem meščanom: če boste pri temperaturah pod ničlo v avtomobilu pustili lutko, ki je taka kot človek, ne bomo pomišljali, ampak bomo razbili steklo, pa si mislite, kar hočete,« je sklenil šef tamkajšnje policijske postaje.