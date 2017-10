Najbolj pekoč čili na svetu te lahko spravi pod rušo

Zadnja štiri leta je absolutni uradni kralj med čiliji carolina reaper, vendar so njegovi dnevi šteti, saj prihaja pepper X. Njegov kreator je Smokin’ Ed Currie, šef podjetja PuckerButt Pepper Company, ki je vzgojil tudi dozdajšnjega rekorderja. Čili je začel razvijati pred desetimi leti, tako da je križal različne sorte, dokler ni dobil ploda, ki na Scovillovi lestvici pekočine dosega vrtoglavih 3,18 milijona enot. Za občutek povejmo, da so mehiški jalapenosi med 10.000 in 20.000 enotami, medtem ko jih trenutni Guinnessov rekorder doseže 1,6 milijona.

Sprva deluje zelo mlačno, pekočina celo za nekaj časa izgine, zato ga pojemo še več.

Novi čili je tako pikanten, da bi lahko ob zaužitju povzročil smrt. V telesu bi lahko povzročil usodno imunsko reakcijo, zato je trenutno v razredčeni obliki dostopen le v najbolj pikantni omaki vseh časov, imenovani the last dab. Omaka je še vedno bolj pikantna od čilija carolina reaper, saj dosega 2,4 milijona enot po lestvici. »Pepper X je trikrat bolj pikanten od katerega koli drugega čilija, ki so trenutno komercialno dostopni,« je povedal njegov kreator. »Dvakrat močnejši je od reaperja, zato je zelo nevaren.«

Tisti, ki so ga poskusili, so povedali, da je zelo potuhnjen. Sprva deluje zelo mlačno, pekočina celo za nekaj časa izgine, tako nas zavede, da ga pojemo še več. Nato pa se pekočina maščevalno vrne in nas pripravi do tega, da obžalujemo, da smo ga kadar koli poskusili. Smokin’ Ed je o svojem novem čiliju že obvestil Guinnessovo knjigo rekordov, da bi pepper X tudi uradno postal najbolj pikanten na svetu. To se bo verjetno zgodilo novembra. Prvih 1000 stekleničk omake je na spletu prodal v zgolj dveh minutah. Za naslednjo pošiljko sprejema prednaročila.