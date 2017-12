Najbolj brano: Fotografiral plažo, šele kasneje opazil nekaj čudovitega

Razburil je nastop osemnajstletnice na hrvaškem Supertalentu. Sarah Seifert je uprizorila vroči ples, v katerem ima osrednjo vlogo njena zadnjica. Moški so si ga ogledali molče in z nekoliko odprtimi usti, ženske pa pravzaprav sploh niso vedele, kako naj se odzovejo in kam naj gledajo.

