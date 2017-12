Najbolj brano: Do ušes se je zaljubil v Ukrajinko, ji pošiljal denar, na letališču pa šok

Pojavili so se prvi posnetki ekstravagantne Korošice Denise Dame. Na njih dekle govori o svojem luksuznem načinu življenja in ob pitju vina pojasnjuje, kako uživa. Na prvem posnetku razkazuje svoje luksuzne izdelke znamke Gucci. Na drugem pojasnjuje, kako zelo so jo prizadeli vsi sovražni komentarji, ki jih je bila deležna zaradi prvega posnetka. Slovenija je razdeljena: se za bizarnimi in izjemno plehkimi komentarji skriva globlje sporočilo?

1. Do ušes se je zaljubil v Ukrajinko, ji pošiljal denar, na letališču pa šok

2. VIDEO: Korošica obnorela splet. Poglejte, zakaj

3. Razkrito, kaj se zgodi po smrti

4. FOTO: Če vidite to žensko, tecite stran

5. VIDEO: Jamo vrgli v zrak, iz nje prišla ogromna anakonda