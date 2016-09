Nagico med sprehodom grela ljubezen v srcu

V središču Doncastra na severu Anglije, le nekaj korakov od policijske postaje, se je mirno sprehajala skrivnostna ženska. Svetlolaska je bila popolnoma gola, a je stopicala, kot da je to nekaj najbolj običajnega. Naključni mimoidoči so začudeni obračali glave, k njej je celo pristopil moški in ji poskušal ogrniti kos oblačila, a ga je zavrnila z besedami, da ima ljubezen v srcu.



Fotografija bosonoge in tetovirane ženske se je pozneje pojavila na facebooku s pripisom: Kako lep dan za sprehajanje po mestnem središču. Posnetek je očitno nastal sredi belega dne. »Šel sem iz svoje garaže prav v trenutku, ko se je sprehodila mimo,« se spominja avtomehanik Darren Rafferty. »Bila je popolnoma gola. Moral sem kar dvakrat pogledati, ne nazadnje ne vidiš vsak dan gole ženske na ulici. Rekel sem ji, naj se raje obleče, da ne bo kaj narobe. A ji je bilo prav malo mar. Videti je bila popolnoma zadovoljna, da je povsem gola sredi ulice.«



Po objavi fotografije so se pojavila ugibanja, nekateri komentatorji so bili prepričani, da je bila zadrogirana, drugi, da je pač ekshibicionistka. »Ne vem točno, ali je bila pod vplivom ali ima kakšne težave v glavi,« je razmišljal Darren. »Videti je bila povsem normalna in srečna, kot bi pač nekdo hodil mimo. Prav zaradi tega ne razumem njenega početja.« Dogodku je bila priča tudi Janice Wise, ki je dodala: »Opazovali smo, kako hodi proti policijski postaji, zdelo se mi je pravi čudež, da ni bilo nobene prometne nesreče. Pomislila, sem, da gre na policijsko postajo in da je gola zaradi nekakšnega protesta.«



V Doncastru imajo zadnje čase kar precej opraviti z nagci. Pred nekaj meseci je veliko prahu dvignil goli parček, ki so ga posneli med spolnim odnosom le nekaj metrov od univerze. Posnetek, ki je nastal maja, prikazuje temnolasega moškega in svetlolasko žensko, ki se na zelenici predajata strastem. Posnel ju je naključni mimoidoči s telefonom. Od leta 2010 je lokalna policija obravnavala že 48 prijav zaradi golote v javnosti.