Nagci in nagice so kolesarili po ulicah

V glavnem mestu ameriške zvezne države Pensilvanija je v soboto potekal nekoliko drugačen kolesarski maraton, če bi tako lahko označili počasno in sproščeno vožnjo skozi mesto. Na ulicah se je zbralo 3000 nagcev in nagic, ki so se goli, pomanjkljivo oblečeni, poslikani pa tudi oblečeni odpravili na že osmo golo kolesarjenje po mestu z uradnim naslovom Philly Naked Bike Ride (PNBR).



Startali so v parku pri philadelphijskem muzeju umetnosti, ki ga ljubitelji filma poznajo po slavnih stopnicah, po katerih je Sylvester Stallone tekel v Rockyju, in se nato odpravili mimo največjih mestnih znamenitosti, ko sta trg Rittenhouse in Dvorana neodvisnosti (Independence Hall), kjer so leta 1776 sprejeli ameriško deklaracijo neodvisnosti, leta 1787 pa še ustavo. Zdaj so jih tam namesto očakov ZDA pričakali navdušeni domačini in turisti, ki so gole kolesarje in kolesarke pozdravljali z aplavzom in vzkliki spodbude.



Dvanajst milj (okoli 19 kilometrov) dolga vožnja spada med številne prireditve svetovnega gibanja za golo kolesarjenje World Naked Bike Ride, ki želi tako promovirati pozitivno podobo (golega) človeškega telesa, zagovarjati vožnjo s kolesom in opozarjati na varčevanje s fosilnimi viri energije. Udeleženci (brezplačnega) dogodka lahko pridejo goli, v spodnjem perilu ali kopalkah, s telesnimi poslikavami ali bleščicami, tisti bolj sramežljivi so lahko tudi oblečeni. Organizatorji pravijo, da so dobrodošli prav vsi, že vnaprej pa so poudarjali, da gre za popolnoma zakonito početje (v ZDA so glede golote malce bolj konservativni kot v Evropi), dokler udeleženci ne počnejo česa obscenega. V minulih letih ni bilo nobenega incidenta.



»To je resnično odprt in zabaven način destigmatiziranja golote,« je dejal Oren Eisenberg, ki se je že petič udeležil golega kolesarjenja po mestu bratske ljubezni, kakor tudi pravijo Philadelphii. Nekateri so se odločili za poslikave telesa, kakršne je brezplačno ponujal lokalni umetnik Matt Deifer, ki je več sto ljudi obarval v bleščečo rumeno, svetlo oranžno in globoko modro barvo.



Prostovoljka PNBR Magda Esposito je že pred dogodkom nastopala v reklamnih videoposnetkih in se pojavljala na letakih, sodelovala pri izbiranju primerne proge ter usmerjala (obvezno akreditirane) fotografe med kolesarjenjem. »Vsi se moramo potruditi za pozitivno dojemanje golega telesa, in to je zabaven način, kako opozarjati na to.«