Nag splezal na klimo

Ko so mimoidoči zagledali nagca, sedečega na zunanji enoti klime, pritrjene na zidu bloka tri nadstropja nad tlemi, so poklicali policijo. Možje postave so se takoj odzvali na klic in moškega živega spravili na tla. Njegovega imena niso sporočili, so pa povedali, da je ekscentrik, ki ga poznajo vsi v Volgogradu, kjer se je zgodil incident. Moški je policiji povedal, da je nekaj malega spil, potem pa mu je postalo vroče in sklenil se je ohladiti: na sosedovi klimi.



Pozneje se je oglasil tudi lastnik sosednjega stanovanja in klime ter policistom povedal, da je nagec napravo poškodoval in polomil. Zagrozil je celo z uradno pritožbo nad policijo, če ne bodo poskrbeli za kompenzacijo povzročene škode.



No, ljudje, ki so šli mimo in nagca opazili, so povedali, da se je zdel moški neškodljiv, da nikogar ni izzival ali vznemirjal, da pa je bilo popolnoma jasno, da je pijan. Ker so se bali, da bo padel, so poklicali policijo. Seveda niso stali križem rok, vse so kajpak ovekovečili s pametnimi telefoni, posnetke in fotografije pa pridno objavljali na medmrežju. Dogajanje si je z zanimanjem ogledalo na ducate tamkajšnjih stanovalcev, ki so reševalcem namenili gromek aplavz, ko so nagca spravili na trdna tla. Potem so ga ovili v odejo in z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki preverili, ali se je v avanturistični akciji morda poškodoval, sosedje pa so povedali, da je še istega dne prišel domov.