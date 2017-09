Nacukani Britanec prvi preplaval jez

CARSON CITY – Britanec je postal prvi človek, ki je preplaval sloviti jez Hoover, ta je visok 221 in širok 379 metrov. Možakarja je na koncu podviga pričakala policija in mu odmerila kazen, a vendar je bil 28-letni voznik tovornjaka iz valežanskega Ruthina presrečen, ker mu je uspelo. Pred njim je bilo že več poskusov, a še nihče ni preživel. Uradne statistike so precej črne, saj je zgolj v zadnjih desetih letih v vodah akumulacijskega jezera reke Kolorado ugasnilo življenje 275 ljudi.

Želel se je le namočiti v vodi in splavati nazaj na kopno.

Aaron je imel neznansko srečo, saj je skočil v vodo, ko je delovala le ena od desetih turbin. Prav tako v vodo ne bi skočil, če ne bi pred tem zvrnil kar precej kozarčkov. »Ključno je bilo, da sem imel dovolj piva pri roki. Na pot nas je šlo deset, jaz sem bil prvič v Las Vegasu,« je povedal Aaron. »Ves teden smo popivali, želel sem si izkoristiti vsak trenutek. Tako smo se odločili, da gremo pogledat jez. Na poti tja je bilo zelo vroče. Po več dnevih popivanja sem se odločil malo zaplavati.«

Pravzaprav se je želel le namočiti v vodi in splavati nazaj na kopno. No, na koncu je plaval na drugo stran. Za svojo predrznost je moral plačati 275 evrov kazni. »Voda te ves čas vleče proti zidu, zato moraš zelo močno zamahovati. Vse skupaj je trajalo pol ure, ves čas sem plaval. Policisti so bili šokirani. Rekli so, da ne morejo verjeti, da mi je uspelo. Nisem vedel, da sem zagrešil prekršek. Nikjer ni pisalo, da je plavanje prepovedano.«