Na trnek se je ujel lulček

Ko je moški, ki se je gol kopal v bavarskem jezeru, začutil nenavadno ostro bolečino v svojem najobčutljivejšem telesnem delu, je skorajda hkrati na bregu zagledal ribiča z ribiško palico v roki. »Ne potegni!« je zakričal goli plavalec.



Moški je najprej mislil, da se je zapletel v travo, alge, ko pa je vendarle pogledal navzdol, ga je spreletel srh: s penisom se je ujel na trnek! Plavalec, ki je hotel ostati anonimen, da se prijatelji iz njega ne bi norčevali, je za lokalni časnik pod izmišljenim imenom Herbert Fendt povedal, da redno plava v augsburškem jezeru Kaisersee, priljubljenem kopališču med tistimi, ki se radi kopajo goli – ker jim obilo grmičevja daje zavetje. Plaval je kravl, pravi, glavo je imel ravno pod vodo, ko je začutil ostro bolečino in neprijeten občutek v dimljah, potem pa opazil ribiča, ki je stal na bregu. Zakričal mu je, naj ne vleče, in začel plavati proti bregu. In šele tam ugotovil, da je problem večji, kot je sprva menil: trnek je prebodel spolovilo in sam ga ni bil sposoben odstraniti. Z nožem, ki ga je imel ribič, sta prerezala laks, nagec pa se je najprej sprehodil do kolesa, s katerim je prišel, in se odpeljal domov – z neželenim piercingom, ki mu je bingljal med nogami. Doma se je možakar presedel v avto in se odpeljal v bolnišnico, na urgenco, če smo povsem natančni. »Zdravnik se ni mogel nehati smehljati,« je povedal za lokalni časnik. Mu je pa uspelo, čeprav ves čas z nasmehom, moškega osvoboditi nadležnega trnka, potem je oskrbel še rano. Posledice niso bile hude, le prepoved kopanja in prhanja za teden dni.



No, nenavadna nesreča je zdravnika zabavala, sočutja do ujetega golega plavalca pa ni imel niti ribič. »Rekel mi je, da to jezero ni uradno kopališče, da ima pravico tam loviti ribe in da mu to ne nazadnje dovoljujejo tudi znaki,« je povedal plavalec. Pravi, da je pogosto ob jezeru in da so tam res ribiči, tega pa pred tem še ni videl. Prav tako ni videl znaka, ki bi mu prepovedoval plavanje, a se je sprijaznil: »Poslej bom plaval bolj proti sredini jezera.«



Predsednica lokalne ribiške zveze Sylvia Fischer pravi, da bi morali ribiči kljub vsemu paziti na kopalce: »Jezero je uradno namenjeno ribičem, plavanje v njem je na lastno odgovornost. Ribiči zelo dobro razumemo zadevo. Vsak se je že kdaj s prstom napičil na trnek in predstavljamo si lahko, da je bilo vse zelo boleče.«