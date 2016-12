Na Tajskem so poročili triletna brata in sestro

Ne povsod, pa vendar še v marsikaterem kotičku sveta obstajajo dogovorjene poroke. Tudi v nekaterih predelih Tajske; tamkajšnji družini Hiranmekawanit pri iskanju neveste za sinka Teekatata ni bilo treba pogledati prav daleč. Popolno nevesto za dečka, četudi starega komaj tri leta in štiri mesece, so njegovi starši našli kar pod lastno streho, v njegovi sestri dvojčici Tawisi. »Morata se poročiti, drugače bosta umrla,« je prepričana njuna mati Sasi, ki je v prirejanje tradicionalne poroke, pri čemer ji je pomagala vsa vas, niso gnale prijateljske vezi med družinama mladoporočencev ali ekonomske koristi, ampak skrb za življenje njenih otrok.



V tem življenju sta Teekatat in Tawisa na svet resda pokukala kot brat in sestra, a v prejšnjem sta bila ljubimca in duši dvojčici. Vezi med dušama dvojčicama ne more zlomiti niti smrt – in, bog ne daj, da bi jo poskušal prekiniti človek ali okoliščine vnovičnega rojstva. »Morata se poročiti, da se nad njiju ne zgrne grozna nesreča. Umrla bi. Tako je starodavno prepričanje. Naši predniki so verjeli, da so dvojčki duše dvojčice iz preteklih življenj, a niso mogli ostati skupaj. Zato so se še enkrat rodili, kot dvojčki. Angelom pa moramo pokazati, da ju še vedno veže ljubezen in da ju tokrat, ker jima je bila dana še ena priložnost, nič ne bo ločilo,« je pripovedovala mati neveste in ženina, ki je za veliki dogodek vpregla moči celotne vasi iz osrednje Tajske.



Vnovič sta se rodila, ker jima je v prejšnjem življenju grozna tragedija preprečila, da bi se ljubila. Kar so zdaj, v njunem novem življenju, popravili njuni starši in ju v tradicionalni poročni ceremoniji zaobljubili drug drugemu. Dejstvi, da sta brat in sestra ter še nista stara niti tri leta in pol, veselega dogodka nista motili. Poroka je bila sproščena, prijetna, sodelovala je vsa skupnost. Mladi ženin je svoji nevesti poklonil – tako veli tradicija – 30 gramov 32-karatnega zlata in 22.000 tajskih bhatov (približno 580 evrov). A kljub poročnim zaobljubam njuna usoda na ljubezenskem področju vendar ni zapečatena. »Morali smo dopustiti to poroko, da pomirimo angele,« pravi Sasi in dodaja, da se bosta kot odrasla vseeno lahko zaljubila in poročila z drugimi.