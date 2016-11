Na prstu 25 milijonov

ŽENEVA – Redek modri diamant, ki ima 8,01 karata, je lahko vaš: če imate 25 milijonov dolarjev.



Avkcijska hiša Sotheby's bo kvadratni diamant v barvi neba dražila to sredo, in čeprav gre za enega od 345 redkih lotov, ki jih ponuja hiša, je nedvomno med najbolj opaznimi, to seveda ni nič čudnega, saj je eden največjih modrih diamantov kadar koli na dražbi. Med drugimi predmeti, ki jih bodo prodajali v Švici, je tudi zgodovinska diamantna ruska broška iz 18. stoletja, ki jo ocenjujejo na vrednost tri do pet milijonov dolarjev, pa tudi 17,07-karatni roza diamant, za katerega naj bi iztržili okoli 12,2 milijona.



No, modri diamant, vdelan v Cartierov prstan, je po klasifikaciji ameriškega inštituta za drage kamne izjemno čist – ne gre le za pridevnik, saj tudi tako poznavalci določajo vrednost redkih diamantov. Nebeško modri diamant je seveda zanimiv zaradi barve. »Modra pomeni zaupanje, poštenost, zvestobo, zanesljivost, odgovornost. Ta idealistična barva navdihuje višje ideale, poziva k miru in mirnosti,« so zapisali pri avkcijski hiši Sotheby's. Modri diamanti so izjemno redki, in čeprav je cena za vse barvne diamante visoka, je še posebno visoka za modre. Novembra lani je v medije prišel 12,03-karatni modri diamant: za 48,4 milijona dolarjev ga je kupil hongkonški poslovnež Joseph Lau. Poimenoval ga je Modra luna Josephine, po sedemletni hčerki, za katero ga je kupil, dan prej je za 28,5 milijona dolarjev kupil 16,08-karatni roza diamant. Za rekorderja velja Oppenheimer Blue, ki so ga maja letos prodali za neverjetnih 57,5 milijona dolarjev.