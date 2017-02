Na poti na svoj pogreb se je najstnik prebudil

NEW DELHI – Svojci in prijatelji so se že poslovili od 17-letnika in se pripravljali na njegov pogreb, ko se je ta – prebudil.



Januarja je Kumarja Marevada ugriznil klateški pes, ko se mu je zdravje poslabšalo, pa so ga starši odpeljali k zdravniku v zasebno bolnišnico v Dharvadu na jugu Indije. Hospitalizirali so ga, saj je bil že v kritičnem stanju, poročajo lokalni mediji, dobil je visoko vročino, okužba pa se mu je razširila po vsem telesu. Potem se mu je stanje še poslabšalo in zdravniki so staršem svetovali, naj se pripravijo na najslabše. Povedali so jim, da fant brez pomoči aparata za dihanje ne bo preživel in naj se odločijo, ali še nameravajo nadaljevati zdravljenje.



Kumarjeva mama in oče Ningapa in Manjula sta se skupaj z zdravniki odločila, da ga ne bodo več vzdrževali pri življenju s pomočjo aparatov, in ko so te ugasnili, je 17-letnik nehal dihati in se premikati. Njegovi sorodniki so bili prepričani, da je umrl, sklenili so, da kar takoj organizirajo pogreb. Toda na poti se je najstnik, ki ni več obiskoval šole, ampak je delal in pomagal vzdrževati družino, njegov starejši brat je namreč invalid, prebudil.



»Odločili smo se, da Kumarja odpeljemo domov, ko so zdravniki povedali, da nima možnosti brez aparata za dihanje,« je za indijske časnike povedal Kumarjev svak Šaranapa Naikar in še, da so se pripravljali na poslednji obred. Toda poldrugi kilometer od vasi, kjer so načrtovali pogreb, je Kumar odprl oči in začel hlastati za zrakom ter mahati z nogami in rokami. Procesija se je obrnila in Kumarja so nemudoma odpeljali nazaj v bolnišnico; dr. Maheš Nilakhantanavar je povedal, da so mladega Indijca spet priključili na aparat za dihanje: »Sumimo, da boleha za meningoencefalitisom, okužbo je najverjetneje povzročil ugriz okuženega psa.«