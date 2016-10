Na polje s kravato

Kdo pravi, da morajo kmetovalci ves čas nositi delovna oblačila in gumijaste škornje? Kyioto Saito iz japonskega Kenga je drugačen. Najsi vozi traktor ali je do kolen sredi svojega polja riža, prav vedno je oblečen v elegantno obleko s srajco in kravato. Njegova družina dela na poljih okoli Kenga že približno 400 let. Kot najstniku se mu je kmetovanje zdelo dolgočasno, zato se je preselil v mesto. Domov se je vrnil pred leti, odločen, da si ustvari družino in nadaljuje družinski posel. Pod svojimi pogoji, seveda.



Zamisel o elegantni obleki na polju se je začela kot šala. Nekega dne se je njegov brat za jedilno mizo šalil, kako bi bilo delati na polju v obleki. Kyioto je to vzel resno, zamisel se mu je zdela odlična, saj bi lahko tako spremenil pogled javnosti na kmečko življenje. »Večina ljudi je prepričana, da so kmetje ves dan umazani in da ne zaslužijo veliko denarja. Želim si, da bi mladi ljudje videli, da je kmetovanje zabavno,« je pojasnil Kyioto. Na začetku je bila njegova zamisel sprejeta z zadržki. »Neki kmet je bil prepričan, da se iz njega norčujem.« Celo člani njegove družine so bili zelo zaskrbljeni. No, danes je drugače, Kyioto je postal prava medijska zvezda. Pojavlja se v modnih revijah in nastopa v televizijskih oddajah, kjer navdušuje mladino nad življenjem na podeželju.