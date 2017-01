Na ohceti pila, tepla in razbijala

Brian in Jennifer Butler ne bosta nikoli pozabila svoje poroke, čeprav si jo verjetno želita. Za vse je kriva nevestina družica Amanda Willis, ki je slavje končala za zapahi zaradi vrste prekrškov in kaznivih dejanj. Ohcet v okraju Charlotte na Floridi v ZDA se je začela idilično, toda Amanda se je kmalu snela s povodca. Najprej je popila steklenico žganja. »V 20 minutah je bila popolnoma pijana,« je na policijski postaji pričala nevesta.



Družica je ženinu ukradla ključe od avta in se želela odpeljati. Najprej ga je skoraj povozila, vendar jim jo je uspelo ustaviti. »Prišla je nazaj na zabavo in popila še eno steklenico.« Ženinova priča Robert Templeton je povedal policiji, da jo je poskušal pomiriti, a ga je udarila po glavi. Takrat so imeli vsega dovolj in so poklicali policijo. Na poti na postajo se je z glavo zabijala v stransko šipo avtomobila, nato se je pretvarjala, da je doživela napad astme. Zaradi tega so jo odpeljali v bolnišnico, kjer se je njen šov nadaljeval. Slekla se je do golega in se razkazovala policistoma ter ju napadla. Za konec je še brcnila v polno nočno posodo in jo prevrnila. V priporu so jo obtožili zaradi kraje avtomobila, dveh napadov na policista, napada na starostnika, namerne povzročitve škode, manjše kraje, neprimernega razkazovanja in kršenja pogojnega izpusta. Zdaj čaka na sojenje.