Na hčerki razbije zidak, ona mu prebode ustnico

Britanca Neil in Eve Travis sta res nenavaden par. Oče in hči iz mesta Stoke-on-Trent nastopata kot cirkusanta in vsak dan tvegata življenje za zabavo drugih. Tako 50-letni možakar, nekdanji skladiščnik, na trebuhu svoje 24-letne hčerke z ostro mačeto razseka zeljnato glavo ali z velikanskim kladivom razbije zidak, ki ga ima hči na hrbtu, medtem ko leži na postelji iz žebljev. Hčerka je opustila študij prava, da se je lahko pridružila očetu v cirkusu. »Na odru očetu popolnoma zaupam, saj mu zaupam svoje življenje,« je poudarila Eve. »Zavedam se, da večini očetov ne bi prišlo na kraj pameti, da bi na hčerinem trebuhu sekljali zelenjavo, a mi smo drugačna družina. Moji prijatelji menijo, da smo super.«



Med njune najbolj priljubljene točke spadajo hoja po razbiti steklovini, žongliranje z noži, bruhanje ognja, hoja po vrvi in vožnja z monociklom. Plezata tudi po lestvi iz mečev. Gledalci se kar stran obračajo, ko si Eve pred njimi prebada ustnice ali ko očetu zabija žebelj v nosnico. »Moja prva naloga je, da poskrbim za dekle,« je pristavil Neil. »Ker je moja hčerka, še toliko bolj zavzeto treniram, da je ne bi poškodoval.«



Eve je prve cirkuške akrobacije izvajala že pri štirih letih, ko je znala hoditi po vrvi. »Starši so me navdušili za cirkusanstvo. Sprva sem še vztrajala pri tem, da bom pridobila pravo izobrazbo, a sem preveč pogrešala nastopanje.« Svojo točko je nenavaden par prvič predstavil pred dobrim letom dni – za noč čarovnic. »Prepričana sva bila, da gre za poseben dogodek, a je bil odziv tako dober, da so naju začeli redno najemati.« Njena mama Deborah, ki je tudi cirkusantka, pravi, da med Evinim nastopom pogosto zapre oči, ker nima dovolj živcev, da bi ga gledala.