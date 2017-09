Na en mah nesel 27 litrskih vrčkov piva

Marsikdo se je že znašel v zagati, ko je moral v lokalu odnesti pijačo do mize, za katero je sedela njegova družba. Tovrstni podvigi se lahko končajo s črepinjami, če nimamo pri roki pladnja ali če nam kdo ne pokaže, kako se na varen način nese več kozarcev.

To spretnost najbolje na svetu obvlada nemški točaj Oliver Strumpgel, kar je nedavno tudi dokazal in se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Moški je uspešno prenesel kar 27 vrčkov piva na 40 metrov oddaljeno mizo in ob tem prav nič polil. Veličasten in spoštovanja vreden rekord je postavil v nedeljo v Abensbergu v Nemčiji. Ob tem velja dodati, da je bilo v vsakem vrčku liter piva, ne polovica manj, kot običajno strežejo v naših lokalih in pivnicah.

Oliver je seveda ponosen na rekord, razkril je, da se je nanj dlje pripravljal v telovadnici, kjer je dvigoval uteži, da bi pridobil dovolj moči. Preostali čas je nosil velike količine pijače sem ter tja v baru, kjer službuje. Nošenje piva je že več let njegova strast; prvi rekord je postavil prav v Abensbergu na festivalu Gillemoos leta 2014, ko je nosil 27 polltirskih vrčkov, lani je uspešno prenesel 24 litrskih. Sicer pa ni edini Nemec, ki je uspešen v prenašanju te opojne zlate pijače, tudi rekorderka prihaja iz te države. Leta 2008 je Anita Schwartz nesla 19 litrskih vrčkov 40 metrov daleč.