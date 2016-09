Na domačem vrtu zgradila minigolf

Dolga tri leta sta zakonca Paul in Mandy Kinder iz britanskega Dorseta preurejala svoj vrt, da sta ga končno spremenila v igrišče za minigolf. Nad to prikupno igro sta se navdušila v Združenih državah, kamor sta se redno odpravljala na počitnice. Zaželela sta si igrati tudi doma, zato sta se lotila dela. To pa ni vse, sredi vrta sta si postavila tiki, priljubljeno hišico za strežbo pijač. Zdaj tam presedita dolge ure in uživata v srkanju koktajlov, dobrotah z žara in v drugih slastnih priboljških.



Njun minigolf ima vrsto osupljivih ovir, med drugim lesene kače, čoln, keglje in majhno piramido. »Do te točke sva prišla v nekaj več kot treh letih,« je povedala 51-letna Mandy. »Nisva zgolj dodajala igrišča za igriščem, vseskozi sva vedela, kaj želiva. Oba rada igrava minigolf, vsakič ko sva odpotovala v Orlando ali druge dele ZDA, sva ga začela igrati. Razumljivo je, da sva si zaželela del tega prenesti na najin vrt.« Igrišča ne nameravata odpreti za javnost, je pa res, da imata pogosteje obiske in tudi zabave so bolj vesele. »Za javnost bo ostalo zaprto, najini sosedi pa lahko pridejo in igrajo kadar koli. Pred nekaj dnevi sva imela na obisku deset Paulovih sodelavcev.«



Zakonca imata v načrtu vrsto razširitev in sprememb svojega igrišča. »Posadila bova nekaj palm, ki bodo videti odlično, prav tako bi rada dala nekaj luči na najino hišico tiki in osvetlila igrišče, da ga lahko uporabljamo tudi ponoči. Palme se kar dobro upirajo zimam, luči pa bodo sploh videti fantastično.«