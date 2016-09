Na bencinski črpalki si je penis umival z mlekom, to so ugotovili policisti

Policisti na jugovzhodu Kanade so bili nadvse šokirani, ko so na bencinski črpalki zasačili golega človeka, ki je svoj penis spiral z mlekom, poroča Telegraf.

Okoli 2. ure ponoči so prejeli obvestilo prestrašenega lastnika bencinske črpalke in odšli na kraj, da bi ugotovili, kaj se dogaja. Nikakor pa niso pričakovali, da bodo videli tak prizor. »Bil je popolnoma gol, kričal je od bolečin, svojo majico je zmočil z mlekom in si brisal genitalije,« je povedal policist Don Vriglsvort.

Najprej je povedal, da so ga napadli trije neznanci, a po kratkem izpraševanju so možje v modrem ugotovili, da laže. Osramočeni moški je nazadnje le priznal, da si je penis poškodoval s solzivcem, ki ga v teh krajih uporabljajo proti medvedom.

Najbolj nenavadno pa je to, da so nedolgo tega naleteli na zelo podobno situacijo: ko so vstopili v hišo, so odkrili pet moških, ki so se valjali po tleh v bolečinah. Kasneje so jim priznali, da so se tudi oni »igrali« s solzivcem.