Mucka šest dni pod ruševinami

RIM – »Rotim vas, poiščite jo. Ona je vse, kar mi je ostalo, hiše nimam več, izgubila sem prav vse.« Tako je gasilce in reševalce milo prosila lastnica mucke, ki je po katastrofalnem potresu v italijanskem Amatriceju ustala ujeta pod ruševinami.



Gasilci so uslišali prošnje Daniele Tursini in neutrudno iskali njeno hišno ljubljenko, čeprav ni nič kazalo, da je pod ruševinami še kakšen preživeli. Toda upanje umre zadnje. Šest dni po potresu so med kupom kovine in lesa, ki je nekoč bil parket, zagledali sivo-belo mucko. »Da smo jo osvobodili, smo si morali pomagati z buldožerjem,« je povedal gasilec. Gioia, kot je ime hišni ljubljenki, po slovensko bi ji rekli Sreča ali Radost, je bila pri zavesti, ko so jo reševali, vendar zelo dehidrirana. Gasilci so poskrbeli tudi za žejo, že med reševanjem so ji dali piti iz plastenke.



V potresu z magnitudo 6, ki je prejšnjo sredo opustošil območje med deželama Lacij in Marke, je umrlo 292 ljudi, 400 so jih zadržali v bolnišnici na zdravljenju, okoli 3000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, v Amatriceju pa so se v torek z državnimi častmi poslovili od žrtev. Reševalci so izpod ruševin potegnili na desetine živih živali, vendar niti ena ni bila tako dolgo zakopana kot Gioia – rešili so par želv, veliko psov in celo brejo kravo. Gioii je tako ostalo še osem življenj.