Mrtva ženska dokazuje, da je živa

Španka Juana Escudero, ki živi v bližini Seville, je od leta 2010 v zelo nenavadnem položaju. Čeprav je 53-letna ženska še kako živa, je bila pred sedmimi leti uradno razglašena za mrtvo. To ji povzroča vrsto zapletov, še posebno z državniško birokracijo.

Zgodba se je začela maja 2010, ko je umrla ženska, ki je imela enako ime in datum rojstva kot ona. To je povzročilo kratki stik v španskem sistemu socialne varnosti, tako da je program obe ženski razglasil za mrtvi. Tako je program lahko normalno nadaljeval naprej, kar pa ne velja za Juano. Za svojo smrt je izvedela od zdravnika, ko je ob neki priložnosti obiskala urgenco. Povedal ji je, da je v sistemu zabeležena kot mrtva. Temu spoznanju so sledile nepričakovane nevšečnosti. Tako ne more obnoviti svojega vozniškega dovoljenja in nima zdravstvenega zavarovanja, da bi obiskala zdravnika. Čeravno je njena zgodba komična, priznava, da ji po šestih letih ni več do smeha.

Zanimivo je, da čeprav je za državo uradno mrtva, jo banke še kako imajo za živo in od nje zahtevajo redno plačevanje kredita. Čeprav se je obrnila že na pomoč številnih uradov, ji nihče ne verjame, da je še živa. Trenutno je sredi akcije, da bi dala izkopati grob svoje soimenjakinje in opraviti analizo DNK, da bi končno dokazala, da je še živa.