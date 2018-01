Možgane so pustili v napačnem truplu

LONDON – Možgane mrtve osebe so v mrtvašnici pustili v napačnem truplu. To je le ena izmed 278 večjih napak v mrtvašnicah v Veliki Britaniji med letoma 2014 in 2016, ki jih razkrivajo podatki, do katerih so prišli britanski mediji. Med kršitvami oziroma napakami je kar 36 takih, da so v mrtvašnicah družinam pokojnikov dali napačno truplo, v 13 primerih pa se je zgodilo, da so v bolnišnicah našli organe pokojnikov potem, ko so trupla že predali naprej. Podatki iz bolnišnic so pokazali še, da so v mrtvašnicah poškodovali kar 89 trupel.

Med standardnim postopkom organe pokojnikov po koncu obdukcije vrnejo nazaj v truplo, organe pa zadržijo le, če gre za sumljivo smrt.