Molijo ob zvokih heavy metala

Nekateri še vedno mislijo, da je heavy metal hudičeva glasba, a v São Paulu v Braziliji stoji cerkev, ki vernike nagovarja prav s pomočjo te glasbe. Cerkev Crash je evangeličanska ustanova, namenjena ljubiteljem metala, ki lahko tam molijo s pomočjo svoje najljubše glasbe. Prostore ima v veliki garaži, ki bolj spominja na podzemno koncertno prizorišče kot na klasično cerkev. Tudi farani so nekoliko drugače oblečeni, v glavnem v temne barve, telo pa jim prekrivajo tetovaže in piercingi. Pastor, 49-letni Antonio Carlos Batista, je oblečen v kavbojke in majico s kratkimi rokavi, na nogah ima teniske, a vendar bere molitve iz svete knjige, preostali verniki pa besedilo berejo kar s svojih mobilnikov. Batista modrosti verskih tekstov razlaga v vsakdanjem žargonu, namesto klasičnih zborovskih pesmi pa zavrti heavy metal. »To je del božjega načrta, da prestopimo ovire, z novim pristopom lahko dosežemo bistveno širši del družbe,« je pojasnil Batista, sicer tudi glavni pevec krščanske death metal skupine Antidemon.



Cerkev je ustanovil leta 1998: »Prejel sem sporočilo od Boga, ki je rekel, da potrebuje pomoč pri sprevračanju rockerjev.« Cerkev živi od donacij, saj sami plačujejo najemnino za 200 kvadratov velik prostor. Njihova uradna glasbena skupina je doslej nastopila že v tridesetih državah po svetu in širila božjo besedo. Cerkev Crash je doslej edina heavy metal cerkev na svetu.