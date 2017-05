Mobilnik mu je povzročil tumor

RIM – Italijansko sodišče v Ivrei je odločilo, da je zaradi pretirane rabe mobilnega telefona moški zbolel za (benignim) možganskim tumorjem, in mu prisodilo državno rento. Sodba, ki še ni pravnomočna, je bila izrečena prejšnji teden, objavili so jo šele zdaj.



Roberto Romeo, star je 57 let, je povedal, da je zaradi delovnih obveznosti vsak delovni dan uporabljal mobilni telefon od tri do štiri ure, in to kar 15 let. »Prvič na svetu je sodišče priznalo vzročno povezavo med mobilnim telefonom in možganskim tumorjem,« sta poudarila odvetnika tožnika Stefano Bertone in Renato Ambrosio. Romeo dodaja, da ne želi demonizirati mobilnikov, »vendar sem prepričan, da se moramo tega zavedati, ko jih uporabljamo. Nisem imel druge možnosti kot uporabljati mobilni telefon, prek katerega sem se dogovarjal s kolegi in organiziral delo. Petnajst let sem ves čas telefonaril, od doma, v avtu,« je pojasnil. »Potem sem čutil nekaj za desnim ušesom, kot bi bilo ves čas zaprto, tumor so odkrili leta 2010. K sreči je bil benigen, toda na to uho nič ne slišim, saj so morali odstraniti slušni živec.«



Medicinski izvedenec je ocenil, da je Romeo 23-odstotni invalid, sodnik pa mu je tako prisodil 500 evrov odškodnine, ki mu jo bo vsak mesec nakazoval zavod za zdravstveno zavarovanje, in sicer iz naslova delovnih nezgod.



Izsledki nedavnih znanstvenih študij o morebitni nevarnosti mobilnih telefonov so pokazale, da ne pomenijo zdravstvenega tveganja za zdravje, to je malo večje, če jih uporabljamo čezmerno, a številni znanstveniki pravijo, da je še prezgodaj za primerno oceno nevarnosti te relativno nove tehnologije.