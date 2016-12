Mlade Američane učijo, kako odpreti hladilnik

Pripadniki generacije Y (rojeni so po letu 1980 in do 1995.) so pogosto označeni kot leni, razvajeni in nesposobni odraslega vedenja. Prav zaradi tega se je v ameriškem Portlandu v zvezni državi Maine nedavno odprla šola, ki uči predstavnike generacije Y, kako odrasti.



Beseda odraščati se je prebila v nepogrešljiv nabor besed uglednih kolumnistov, ki objavljajo na spletu in v najbolje prodajanih časnikih in revijah. Tisti, ki so odraščanje že prestali, se še kako zavedajo, da gre za zelo zahteven in dolgotrajen proces. A če ga prestanemo kot otroci, nam je še vedno lažje. Odraščanje pa je toliko težje za starejše osebe.



Manjkajo jim osnovne spretnosti



To bi lahko potrdila soustanoviteljica omenjene šole Rachel Weinstein, ki je po poklicu psihoterapevtka. »V službi sem opazila, da je veliko mojih pacientov močno prizadetih, ker jim preprosto manjkajo nekatere osnovne spretnosti. V zadnjih desetletjih so se šolski testi močno spremenili, spremenil se je izobraževalni sistem. Med drugimi so odpisali gospodinjstvo. Pri tem predmetu pa so se vendarle naučili nekaj stvari, ki jih navadno ne slišimo in osvojimo, razen če nam jih pokažejo starši.«



Rachel je navezala stike z nekdanjo učiteljico Katie Brunelle in pripravila učni program, ki predstavnikom generacije Y pomaga pri osvajanju zamujenih spretnosti. »Osnovni namen šole je, da zapolni vrzeli v našem odraslem znanju. Vsakdo izmed nas obžaluje, da se nečesa v šoli ni naučil. Večina se že nekako znajde, a pogosto šepamo in se mučimo z obvladovanjem svojih financ in z drugimi sistemi vsakodnevne organizacije, ki ne delujejo najbolje.« Predavanja so se začela 13. novembra in vključujejo različne delavnice, od tega, kako ravnati z denarjem in družinskimi financam, do pristopa k poslovni karieri, kako upravljati čas, kako negovati medčloveške odnose in kako se sporazumevati. Seveda obstajajo tudi učne ure konkretnih in praktičnih stvari, kot je učenje priprave obroka. »Pred časom smo organizirali delavnico, kako skuhati improviziran obrok iz sestavin, ki jih imamo pri roki. Kako odpreti hladilnik in sestaviti obrok iz razpoložljivega.«



Kako uporabljati kreditno kartico



Prva generacija je sestavljena iz več kot 50 učencev, nekatere so poslali njihovi starši, večina pa je sama plačala približno 25 evrov, ker so bili prepričani, da jim bo šolanje pomagalo pri številnih težavah, kot je uporaba kreditne kartice. »Preprosto ne vem, kako naj plačujem najemnino, kupujem hrano in kako naj odplačujem dolg, ki se je nabral,« je iskreno povedal 29-letni slušatelj. »Pogosto imam napade tesnobe, slutim, da delam nekaj narobe,« je pristavila njegova sošolka Allison Morrill.



Zaradi velikega zanimanja in navdušenja učencev so že stekli pogovori, da bi podobne šole odprli tudi po drugih kotičkih Združenih držav, prav tako so že začeli predavanja po spletu. Prepričani so, da bo zanimanje še večje, ko se bodo pokazali prvi pozitivni učinki tovrstnega šolanja na življenje udeležencev.