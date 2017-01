Mehaniki trosijo žeblje, da bi si povečali obisk

Z gotovostjo lahko trdimo, da je Benedict Jebakumar človek s poslanstvom. Vse od leta 2012 posveča ves prosti čas pometanju avtocestnega kroga okoli indijskega mesta Bangalore, in sicer zato, da bi odstranil žeblje, ki jih na cesto namenoma nastavljajo bližnje vulkanizerske delavnice, ki želijo tako podlo povečati svoj dobiček. V zadnjih letih je inženir nabral že več kot 50 kilogramov žebljev.



Jebakumar se je nekega dne vprašal, zakaj tolikokrat poči guma prav med vožnjo po obvoznici. Opazil je, da je ob cesti nenavadno veliko vulkanizerjev in avtomehanikov, ki so imeli veliko dela s predrtimi pnevmatikami. Ni potreboval veliko, da je oboje povezal, guma na avtomobilu mu je namreč vedno počila v bližini katere od delavnic. Šel je do lokalnih oblasti, razkril svoje odkritje in jih prosil, naj kaj ukrenejo. Naletel je na gluha ušesa odgovornih in spoznal, da je od njega odvisno, ali bodo ceste čiste. Od takrat redno odstranjuje kovinske žeblje. Sprva jih je pobiral ročno, a je ugotovil, da je to zelo dolgotrajna in neučinkovita metoda. Nato si je izdelal orodje, ki mu pomaga na pohodih. Vzel je eno izmed svojih zlomljenih ribiških palic in namestil magnete. »Zdaj ne lovim rib, temveč žeblje,« je pojasnil 44-letni možakar.



Benedict zapusti svoj dom okoli sedme ure, se ustavi na določenih točkah ob obvoznici in odstrani vse žeblje. Enako naredi tudi, ko se vrača iz službe. Vulkanizerji in avtomehaniki pogosto vržejo na cesto nov šop žebljev, takoj ko odide. Včasih polovi toliko kovinskih žebljev, da napolni vreče in se mora vrniti, da konča opravilo. Marca lani jih je nabral neverjetnih 1654. Doma ima spravljene prav vse. Njegova zbirka tehta že več kot 50 kilogramov.



Prostovoljni čistilec cest je pred nekaj leti prenehal hoditi v službo z avtomobilom, zdaj se vozi s kolesom, ves čas je na preži, da ne bi zapeljal na žebelj. »K sreči nisem imel niti enkrat predrte gume. To je zaradi tega, ker sem skrajno pozoren,« je povedal možakar.



V želji, da bi se ljudje zavedli razmer na obvoznici, je odprl spletno stran Moja cesta, moja odgovornost, na kateri opisuje svoj vsakodnevni ulov ter objavlja fotografije žebljev. Upa, da se bodo po njegovi zaslugi vozniki zavedli, kaj jim grozi, saj se vozijo po cesti, polni pasti. Spodbuja jih, naj kaj ukrenejo in svoje nezadovoljstvo sporočijo lokalnim oblastem. Več ko bo pritožb, bolj bodo pod pritiskom, da ustavijo prevarantske mehanike. »Doslej sta bili dve aretaciji, a so bili zlikovci v treh mesecih že na svobodi, žeblji pa spet na cesti,« se je razburil Benedict. Zanimivo je, da odkar pobira žeblje, ni k njemu stopil nihče in ga vprašal, kaj počne. »Živimo v hitrem svetu, nihče nima časa opaziti moškega, ki hodi po prometni cesti in nekaj išče. Večina niti ne ve, v kakšni nevarnosti so vsak dan.«