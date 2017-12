Med skrivanjem se je zaprl v sef

Lahko le ugibamo, kako je bil prestrašen malček, ko med igranjem skrivalnic nikakor ni našel svojega bratca. Devetletni deček iz Berlina se je pri dedku in babici igral z mlajšim bratcem, ko je našel popolno skrivališče. To je bil star sef, ki ni več v uporabi. Malček je zlezel vanj in se zaklenil. Bratec je s časom odkril, kam se je skril, a sefa ni mogel nihče odpreti. Dedek, edini, ki je poznal šifro, je bil zdoma, zato ni bilo druge izbire, kot da pokličejo na pomoč gasilce.



Dolge tri ure so preizkušali najrazličnejše kombinacije števil (rojstni datumi družinskih članov, denimo), medtem pa dečku skozi plastično cevko dovajali kisik. Prišla je posebna ekipa strokovnjakov, tik preden so se lotili dela, pa so družinski člani po naključju našli pravo šestmestno kombinacijo števil. Deček je celotno pustolovščino prestal zelo pogumno, starši pa so rekli, da je rešitev zanje krasno božično darilo..